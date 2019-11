"¿Cómo voy a estar en Paris?": Kel Calderón se defiende de las críticas en medio de la crisis

Kel Calderón ha estado muy activa en redes sociales durante el periodo que ha durado la crisis social que vive el país. La egresada de derecho ha utilizado su Instagram para compartir mensajes a favor de las manifestaciones. Desde esta plataforma, ha subido fotografías desde marchas y protestas que se han tomado las calles de Santiago.

En su último post, publicó una postal en París. "'Together' is my favorite place to be. 'Juntos' es el lugar donde más me gusta estar", escribió la influencer junto al registro. La imagen se llenó de halagos. "Bella", "¡guapa!", "hermosa foto", "la más linda", fueron algunos de los comentarios que le dedicaron.

Sin embargo, hubo una usuaria que la criticó por estar, supuestamente, fuera de Chile mientras que en Chile se vive el estallido social. "Es re fácil opinar desde afuera. Estar con el pueblo desde Paris", sostuvo.

Ante este ataque, la hija de Raquel Argandoña le contestó. "¿Cómo voy a estar en Paris? Estoy en Chile, en mi casa. Esta es una foto Antigua. Y aunque estuviese ahí, no tiene nada que ver", aclaró.

Pero esta no es la primera vez que Kel Calderón se ha tenido que defender de las críticas. En otras ocasiones, le ha respondido a seguidores que la han cuestionado por apoyar las manifestaciones.

A continuación, revisa la polémica publicación:

