"Yo pude sobrevivir...": Belén Mora saca aplausos con potente reflexión sobre el bullying

El sábado, se emitió un nuevo capítulo de Prueba de humor. El programa de TVN tiene como propósito que comediantes visiten colegios para hacer clases de historia. El último episodio contó con la participación Sergio Freire y Belén Mora.

En la instancia, el ex Club de la comedia relató, a su manera, el origen de la enemistad entre José Miguel Carrera y Bernardo O’Higgins. Por su parte, "Belenaza" dio una clase sobre Paula Jaraquemada. Al terminar, compartió un potente mensaje sobre el bullying a los alumnos presentes.

"Yo en el colegio era conocida por ser muy tímida. Cuando a mí me tocaba hacer una disertación me chupaba entera. A mí me molestaron y me hicieron bullying desde primero básico hasta cuarto medio. A pesar de todo eso, ahora tengo la personalidad que ustedes conocen por la televisión y la que acaban de conocer hoy día", reveló la humorista.

Luego, les dio un consejo. "Puede que ustedes, hoy en día, se estén riendo de una compañera o se estén riendo de un compañero que es súper tímido, que todo le da vergüenza, que cuando tiene que pasar adelante se pone rojo como tomate. Y ustedes lo están molestando", señaló.

"Esa persona, el día de mañana, podría ser una Belén Mora. Respeten que son distintos. A mí, en mi caso, yo pude sobrevivir al bullying y ser la persona que soy. Pero conozco a gente que nunca pudo sobrevivir y que su vida se truncó. Diciendo eso, me retiro", finalizó la actriz de Morandé con Compañía.

El discurso de Belén Mora generó múltiples comentarios en redes sociales. Los televidentes la felicitaron por su enseñanza y por la sincera reflexión que compartió con los estudiantes. A continuación, revisa algunas de las reacciones que dejó en Twitter su intervención:

@_belenaza genial discurso sobre el bulling 👏👏👏👏👏 — lourdes ✊ (@lou_084) November 17, 2019

Gran aporte #PruebaDeHumorTVN, como puede cambiar una clase con creatividad.Seca Belén Mora👏 — Yoshe (@MarietYoshe) November 17, 2019

q bacanes las palabras de la Belén Mora casi lloré — koni; ₚᵢñₑᵣₐ cᵤₗᵢₐₒ (@taeglams) November 17, 2019

Bien nuevamente #PruebaDeHumorTVN . Unos secos @sergiofraude y @_belenaza . (¡Aplausos!)

Mención especial a las palabras finales de Belén sobre su historia de bullying y cómo llegó a ser quien es hoy. Debo decir que me identificó. — Romina Anahí (@RomiLiteraria) November 17, 2019

Muy buena la narración de #BelenMora al explicar la biografía de Paula Jaraquemada en #PruebaDeHumorTVN la única observación que me permito hacer es el uso del lenguaje que ha utilizado en la sala de clases. —  Jorge Pardo E. 🇨🇱 (@Jorge_PardoE) November 17, 2019

#PruebaDeHumorTVN muy buen programa, entretenido, novedoso, ahora me quedo con la Belén Mora, podrían hacer más programas así para conocer de nuestra historia que tanto nos falta — Deysse (@DeysseVera) November 17, 2019

Que excelente programa! Que importante es el sentido del humor en clases #PruebadeHumor — pau (@paulaberrocal) November 17, 2019

Lo de @_belenaza y su disertación sobre Paula Jaraquemada en #PruebaDeHumorTVN es de lo mejor que he visto. No solo a nivel educativo, que estuvo bien, si no que como rutina humorística es muy buena. Pero muy buena…

Gaviota asegurada en viña con esto

👏👏👏👏 — Rodrigo Bell (@Rbellar30) November 17, 2019

La @_belenaza se nota que estudió caleta, lo haría super bien de profe, obvio que sin los garabatos, te mantiene atento/ta a todo lo que dice. Muy bien 👏🏻👏🏻👏🏻#pruebadehumortvn — 👉🏻Rose 🤓👈🏻🐾♻️ (@queenheath1992) November 17, 2019

