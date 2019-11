Así de grande está el hijo de Lucero y Mijares: idéntico a su padre

El hijo de Lucero y Manuel Mijares ya es todo un hombre y cada vez está más parecido a su padre. Aunque la cantante prefiere llevar su vida personal lejos del ojo público, esta vez compartió una imagen con su hijo José Manuel para celebrar sus 18 años.

No lo creo todavía, estás llegando a mi lado, y la noche es un puñado de estrellas y de alegría, palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos y sin embargo, todavía no lo creo(…) No existen palabras para expresar lo que te amo, feliz cumpleaños mi Jos!!", escribió Lucero en su cuenta de Instagram junto a la foto del chico.

Lucero confiesa ser una gran admiradora de su exesposo, Manuel Mijares Lucero y Mijares fueron una de las parejas más queridas de finales de los noventa

El hijo de Lucero y Mijares no suele estar cerca de las cámaras

Los fanáticos expresaron su alegría por el cumpleaños de José Manuel y le enviaron los mejores deseos, pero lo que más destacó entre todo fueron los mensaje que manifestaban el parecido del joven con su padre.

Hace varios años que la pareja se separó luego de una larga relación, pero ambos son buenos amigos por el bien de sus hijos.

Los chicos no suelen estar en los eventos públicos de sus padres, al parecer disfrutan la vida lejos de las cámaras, sin embargo, cuando se difunden fotos de ellos, los seguidores enloquecen.

