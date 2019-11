La foto que demuestra que Ángela Aguilar y su hermana Aneliz son dos gotas de agua

View this post on Instagram

A quien de ustedes les gustan los viajes largos en carretera? 🚗 que tipo de música les gusta escuchar en un viaje largo? (P.d. No me corte el pelo!) . . . . . . Anybody like road trips? 🚙 Comment below what kind of music you like to listen to on a road trip ?(P.s. I didn’t cut my hair)