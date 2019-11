La fuerte pelea entre Hassam y la hija de Aída Merlano

View this post on Instagram

🔻 Hoy no necesito ser aprobada por nadie. Me siento orgullosa de quien soy, para bien y para mal. Acepto mi desparpajo y lo abrazo con amor, en lugar de recriminarme por no ser la mujer “espléndida” que toda la vida se me repitió que debía ser. No me censuro, ni permito que lo hagan. Hablo de sexo, cosa que disfruto. Me desnudo públicamente sin rastros de temor. Digo lo que ronda mi cabeza, aunque eso me signifique desaprobación. Me salto las directrices del deber ser, aunque me odien por ello. ESTA SOY YO. 🎈Libre, valiente y desnuda en cuerpo y alma. @revistasoho