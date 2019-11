Gino Costa realiza sincero mea culpa en medio de la crisis: "Me duele haber sido tan penca"

En el contexto de la crisis social que atraviesa el país, en el capítulo de ayer Buenos días a todos abordó el problema del Crédito con Garantía Estatal (CAE) y las bajas pensiones que reciben los jubilados. Además, compartieron el testimonio de Felipe Berríos. El sacerdote hizo un llamado a la paz.

"Queremos avanzar a un país más justo, pero no queremos destrozarnos entre los chilenos. Por eso, el llamado al presidente, a todos, a construir un pacto de paz y avanzar en una nueva constitución en que nos tratemos todos como hermanos. Que no hayan chilenos de primera ni de segunda. Que no haya una clase media endeudada", señaló.

"Por eso los invito a todos a poner de nuestra parte, rechazar la violencia, que no nos quite lo más importante. Queremos un país mejor, un país que no vuelva a la misma normalidad de antes, sino que vuelva a ser la copia feliz del Edén. Los invito a que todos pongamos de nuestra parte, a que sea un país más justo, pero un país que tenga el derecho a vivir en paz", finalizó Berrios.

La emoción de Gino Costa

Después de su mensaje, Gino Costa no pudo contener la emoción. "Me duele en el alma que nos peleemos entre nosotros porque eso es retroceder. No es avanzar nada. Y también voy a decir algo súper personal. Me cuestiono a diario por qué tuvo que pasar esto para yo a mi familia… Nunca les había preguntado a mis papás cuánto iban a recibir de pensión, que es muy penca", comenzó diciendo.

"Son los dos personas maravillosas, trabajólicas, que se sacaron la cresta para que yo, por ejemplo, no tener que acceder al CAE, para que mi hermana también pudiera estudiar su carrera, para que los dos tengamos una vida lo más holgada posible. Y yo, a raíz de esto, 32 años han pasado, nunca me preocupé en preguntarles '¿cuánto van a recibir ustedes de pensión?"", se sinceró.

"Tampoco me he cuestionado por qué están a un año de los 70 años y siguen trabajando. No es por placer. Es porque su pensión es una mierda la que van a recibir. Entonces, me duele haber sido tan penca. Eso me remueve mucho", expresó.

