"Ojalá te dure esta buena vida...": Daniela Aránguiz divide a sus seguidores por video desde una piscina

Con más de 600 mil seguidores en Instagram, Daniela Aránguiz es muy activa en redes sociales. Constantemente está compartiendo registros de su vida personal y proyectos profesionales. En su última publicación, subió un video en el que sale bañándose en una piscina. Si bien recibió muchos comentarios positivos, en donde destacaron lo bien que se veía, también la criticaron.

"Ojalá te dure esta buena vida. Cero empatía. Ni respeto por la gente", le dijo una usuaria. Pero la ex Mekano no guardó silencio y le respondió. "Respeto es querer que opine y haga exactamente lo que tú crees que está bien? ¡No! Eso se llama dictadura", comenzó diciendo.

"Mija sea feliz, nadie trabajará por usted y menos le dará comida. Deje vivir a la gente. El mundo no se acaba. ¡Y si quiero estar en la piscina con mis hijos para que no sigan llorado por la cagá que está en el país es huea mía!", agregó.

Este no fue el único mensaje que le llegó. "No te da nada ver cómo sufre la gente y tú disfrutando", "pudor", "la vidita y una con calor", "eliminada", "un país en protestas por un futuro mejor y usted publicando algo que nada que ver… hágalo calladita mejor", "me encanta tu empatía con la gente que no tiene tus mismos privilegios… como se nota lo superficial que eres", fueron algunos de los comentarios que le enviaron.

