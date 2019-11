Renata Ruiz emplaza a Pablo Schwarz: "Los periodistas solo están haciendo su trabajo"

La jornada del martes, se vivió un tenso momento entre Pablo Schwarz y Marilyn Pérez. El hecho ocurrió cuando la periodista realizaba un despacho en vivo para Canal 13, mientras cubría las manifestaciones que se habían registrado durante el día. En ese instante fue interrumpida por el actor, quien se encontraba paseando en bicicleta por el sector.

El intérprete la increpó por la información que estaba entregando. "Todos tenemos tele, no mientas. No es la verdad, no es la verdad. Si fuera la verdad, podrían estar ahí con los cabros. Pero no se atreven, porque los taparían a pollos y chuchas y con razón", dijo.

Luego, agregó: "no mientan más, ¿son un canal público ustedes? Son canal fiscal, reciben plata de todos nosotros… Puta partan por no mentir más". Además, se fue en picada contra Andrónico Luksic. "Se robó el canal (…) Todos los canales, le pertenecen a todos los chilenos", finalizó.

12 de noviembre del 2019 | El amigo Pablo Schwarz (@ElAntimatinal) diciéndole un par de verdades a la gente de TVN. Video: Francisca Fernandez en facebook. pic.twitter.com/mHSukT2bkf — Felipe Henríquez Ordenes (@PipeHenriquezO) November 12, 2019

Renata Ruiz en picada contra Pablo Schwarz

El momento fue viralizado rápidamente por redes sociales. Incluso La Cuarta lo compartió en su cuenta de Instagram. En la publicación del diario popular, la modelo Renata Ruiz emplazó al actor.

"Los periodistas solo están haciendo su trabajo. Qué onda él, que habiendo trabajado toda su vida en TV aún no lo entiende. ¿Qué logra haciendo sentir mal a esas personas? Eso no es empatía y menos justicia. ¿Qué verdad dice él cuando trabaja en teleseries de mierda, que lo ponen a él representando a personas vulnerables en TV? Mas coherencia por favor", señaló la socióloga.

Pablo Schwarz ha trabajado en distintas producciones dramáticas que se han transmitido por televisión, por este motivo, la modelo lo increpa. "No puedes lucrar (y créanme le han pagado bastante bien) toda la vida de un medio y luego cuando te conviene cambiarte la camiseta y ser del pueblo", finalizó.

Te recomendamos: