Se conoció quién diseñó el vestido de la señorita Bogotá

BOGOTA: BLANCO Y CINTAS . La verdad, como Colombianos tal vez no estamos acostumbrados a diseños poco convencionales, pedimos cambios y novedad, pero de igual forma, tampoco entendí en concepto del traje de la Señorita Bogota @adrianarugeles12 En detalle, vemos una columna de escote “palabra de honor” o recto, corpiño ajustado y falda al sesgo con ligera abertura campana. No dudo de las texturas; porque podemos detallar brocados en seda blanco “Ivory” chifon y tul plisado, líneas de perlas y cristales; dispuestas de manera horizontal en la falda y en el sesgo del escote. Pero el aplique en forma de corbatín a un costado.. qué pasó? Sufrió con el viaje, era de otra forma… .? Diseñado de Luz Marina Alvarez Fotos maravillosas por @rawisalasph . . #fashionstyle #missuniverse #beautypageant #pageantdress #dressinspiration #trendy #instatrendy #misscolombia #fashioninspiration #inspiration #hautecouture #couturestyle #haute #instyle #instastyle #gown #gownstyle #fashion #fashionpost #fashionstyle #style #hautecouture #cute #glam #instaglam #señoritacolombia