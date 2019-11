Publican en redes las fotos de la hija de Aída Merlano en Soho



Hace más de un mes la gran noticias fue la fuga de Aída Merlano, quien estaba recluida en la cárcel y había salido a una cita odontológica.

Su hija, Aída Victoria, estuvo en el 'ojo del huracán' debido a que era sospechosa de haberle ayudado en su fuga.

Sin embargo, la hija de política prófuga aprovechó para mejorar su imagen ante el país y empezó a aparecer en medios de comunicación para conocer su versión de los hechos.

Pero no todo quedó ahí. Aída Victoria fue más allá y se convirtió en la más reciente portada de la revista Soho.

“Me desnudé porque me dio la gana y lo hice sin retribución económica", afirmó la ahora modelo.

"Pienso que uno en la vida debe buscar la felicidad y en medio de la adversidad no darse látigo. No pensar en lo horrible de la situación, sino buscar una luz y esto me pareció una buena oportunidad", agregó.

