"No lo subo por lucirme": Alejandra Valle genera comentarios divididos tras publicar registros desde una manifestación

Desde que comenzó la crisis social, Alejandra Valle se ha referido a las movilizaciones y demandas sociales. A través de redes sociales, comparte contenido apoyando las manifestaciones y protestas. En una de sus últimas publicaciones de Instagram, subió un video desde una marcha que se realizó ayer por las calles de Santiago.

En el registro, aparece la ex conductora de Intrusos afectada por los efectos de las bombas lacrimógenas. "No subo esto por lucirme ni porque lo encuentre lindo. Quiero que vean que esto es lo que pasa. La gente va alegre, manifestándose, gritando, cantando y te obligan a irte con gases tóxicos", comenzó diciendo la periodista.

"Dicen que hoy fue gas pimienta… Creo que sí. Han pasado horas y me sigue picando. Esto no está bien y solo hace que nos de más rabia porque esto es nada al lado de que te llegue esa misma bomba a la cabeza o un balín a un ojo o que te golpeen hasta quedar inconsciente llegando a tu casa o que te saquen de tu hogar para golpearte o que te atropellen o que te torturen o que te abusen sexualmente. ¡Paren la represión ya!", escribió en su red social.

En su post recibió muchos comentarios de apoyo y agradecimientos por su lucha. También le dieron consejos sobre cómo disminuir los efectos de los gases tóxicos que utiliza Carabineros en marchas. Sin embargo, también le enviaron mensajes negativos.

"¡Pucha que te gusta el show! Haga sus cosas calladita. ¿Quieres aplausos?", le dijo una usuaria. Alejandra Valle no se quedó callada y le respondió. "Sabía que iba a salir una hue…", expresó.

Pero ese no fue el único ataque que recibió. "El que se expone a las marchas, no llore después. ¡Asuma no más!", le dijeron. "No tengo por qué aguantar que hagan esto. No está dentro de ningún protocolo y está prohibido en el mundo", le contestó la comunicadora.

Te recomendamos: