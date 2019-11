La tierna foto del príncipe Harry con su hijo Archie que ha conmovido las redes

Los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, están más que enamorados y felices con su hijo, el pequeño Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

El pequeño de 6 meses tuvo su debut en público durante la gira en África de la pareja real y sin duda se robó todas las miradas con su sonrisa, sus ojitos y su cabello pelirrojo como el de su padre.

La tierna imagen del príncipe Harry con su hijo Archie

Sin embargo, recientemente una imagen de ese entonces está causando ternura en las redes, en las que aparece Archie junto al príncipe Harry.

En la imagen el hijo menor de la princesa Diana está abrazando y cargando a su hijo con una expresión de ternura y amor que ha cautivado a todos, mientras que el pequeño tiene una carita de sueño que nos ha hecho morir de amor.

Los usuarios han reaccionado a la imagen, dejando sus impresiones.

"OMG son demasiado tiernos me encantan", "no solo es buen esposo y bello, también es un excelente padre, que suertuda es Meghan", "la ternura con la que lo abraza es increíble", "se nota cuánto amor siente por su hijo que bello", "esta imagen me rompió el corazón de ternura", y "es lo más lindo que he visto", fueron algunos de los comentarios en la imagen.

