Daniel Stingo aclaró los rumores sobre su estadía en el matinal de TVN: "Si se acaba, se acaba”

Este viernes el abogado Daniel Stingo comentó cómo han sido estos convulsionados días en el matinal de TVN. El defensor experto en derechos laborales ha estado ausente en el panel de Buenos Días a Todos, y como bien sabemos, este equipo ha sufrido varias modificaciones durante las últimas jornadas.

En este contexto, Stingo aclaró que su “situación en el programa es normal hasta ahora”. “Yo mantengo un contrato”, expresó el abogado en conversación con LUN.

“Obviamente que hubo cambios: Ignacio (Gutiérrez) renunció, la Marcela (Vacarezza) renunció, despidieron al productor ejecutivo (Pablo Manríquez), despidieron a la Carola Román (editora periodística), y sería absurdo no reconocer que los cambios tienen que ver con la contingencia. No sé si 100%, pero todo está relacionado”, agregó el profesional sobre las novedades en el espacio de la señal estatal.

Cruce con Marcela Sabat

Con los matinales abordando el estallido social que vive Chile, hemos visto distintos enfrentamientos entre invitados y panelistas. Tal fue el caso de Daniel Stingo y Marcela Sabat, quienes vivieron un “acalorado” momento en el espacio matutino de TVN.

"Mi sensación es que usted quiere empatar, diputada. No quiere hacerse responsable", le dijo el abogado a la parlamentaria de RN a principios de semana. "Daniel, eres tan subjetivo en tus apreciaciones", fue la molesta reacción de Sabat en dicha oportunidad.

Tenso momento en #MuyBuenosDiasTVN, entre Daniel Stingo y la Diputada Marcela Sabat (RN): Stingo le dice a Sabat que ella y su sector (la derecha) quieren empatar responsabilidades de lo que ha generado malestar, cuando la derecha se opuso a los cambios sociales. Parte 1 de 2: pic.twitter.com/GzLgrp8enb — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) November 5, 2019

Más tarde la diputada asistió a Me Late, de TV+, donde afirmó que la editora periodística de Buenos Días a todos le pidió disculpas por el tenso momento.

“Con lo de Marcela Sabat no sé, no tenía idea, ahí me pillas tú a mí. Quizás le pidieron disculpas, yo no se las he pedido”, aclaró Stingo en su conversación con el medio citado.

Estadía de Daniel Stingo en TVN

“Yo soy abogado, no periodista. No hago tanta pregunta sino que muestro mi opinión. Hay que agradecer un poco a algunos tuiteros que viralizaron mis opiniones en algún momento”, añadió, pues sus opiniones personales han recibido tanto los aplausos como críticas de las redes.

Eso sí, afirmó que desde la estación le han pedido moderar sus comentarios. “Es un canal estatal, están preocupados. Están tratando de mantener un equilibrio. Son las reglas que hay”, precisó.

“No es algo sólo para mí, sino que para todos. Que hay que cuidar el lenguaje para que las partes se acerquen a conversar. Y por otro lado, a mí me han pedido que como yo le pongo mucha pasión, hay que bajar un cambio a veces, pero no que no diga lo que quiero decir. Importan la forma y el fondo del mensaje, y eso tengo que asumirlo. Hay que ir mejorando en la vida”, sentenció más tarde el abogado.

Finalmente y al ser consultado por su futuro, Stingo fue sincero: “Esta es una pega que me gusta y puedo aportar, pero si se acaba, se acaba”.

