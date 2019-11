Se conoció el verdadero motivo por el que Majida Issa no fue a la boda de Carmen Villalobos

La boda de Carmen Villalobos ha sido catalogada como la boda del año.

Mucho se ha dicho respecto a que no asistieron tantas personas de la farádula como se creía.

En la lista de invitados no estuvieron algunos famosos que parecían cercanos a Carmen.

Elianis Garrido fue una de las primeras en explicar la razón de su ausencia, no fue invitada a la celebración.

«Yo no fui a la boda de ella porque no me invitó, así como no invitó a Kimberly, a Estefanía y a mucha gente porque una boda es un evento muy íntimo en el que yo siento que uno debe estar con la gente cercana y trabajar con alguien no te hace cercano. Yo no soy cercana a ella», dijo Elianis en un en vivo.