Luisa Fernanda W confesó en sus redes sociales que pasa con su vida sentimental

Cansada de los comentarios, la influenciadora decidió hacer un video en vivo.

Esta vez, confrontó el tema de Pipe Bueno en vez de irse por las ramas, como solía hacer.

De pronto, sintió la necesidad luego del video en el que aparece besando al cantante ya que a raíz de las imágenes la especulación se hizo todavía más fuerte.

Primero, explicó que tras la muerte de Fabio Legarda, su novio, pasó por un largo proceso.

Este consistió en tratar de aceptar que algo muy difícil había ocurrido. Pero también se dio cuenta que su relación había sido tan feliz que se sentía tranquila, pues "lo había dado todo".

Después admitió haber conocido a alguien que le había gustado.

Esto le generó confusión, y no sabía cómo afrontarlo. Dijo no entender por qué le pedían que "admitiera" una relación que "en ese momento" no tenía.

Luego de esto da a entender que sí está enamorada, y que solo el tiempo dirá si se está equivocando.

“Yo me preguntaba por qué estoy sintiendo esto, si acabo de pasar por esto, cosas así, pero al final aprendí a aceptar mis sentimientos. Si yo la estoy c*gando, me arrepentiré después; pero si estoy haciendo lo que mi corazón dice… es que uno tiene que seguir su intuición, lo que el corazón le diga”, comentó.

De paso, comentó que si besa a alguien no es porque tenga una relación. Pero ahora "las cosas son muy diferentes".

