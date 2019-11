El fuerte reclamo de Elianis al presidente Duque que se hizo viral

View this post on Instagram

🇨🇴 💔 #Dequemehablasviejo 😤 😭🤬 8 Niños bombardeados. 8 NIÑOS. No es una película de terror. Ni una caricatura para burlarse. Es la tierra mía. Tuya. Nuestra. La que sigue sangrando a diario. Líderes indigenas. Líderes sociales. Estoy segura que a Ud también le duelen estos niños y TODOS los niños victimas de esta guerra. “víctimas de parte y parte. “ Los Niños asesinados. Los Niños raptados de sus casas Los Niños obligados a enfilarse. Las Niñas violadas y obligadas a abortar. Obligados por la Guerrilla a tomar un fusil a pelear una guerra que No es de ellos. Todos ! Siempre Victimas. Los Niños huérfanos. Niños y más niños sufriendo las consecuencias. Los Niños que alguna vez fueron presentados como guerrileros, con las botas al revés y hasta nuevas. Los Niños desaparecidos. Todos: VICTIMAS. Como quiera que sea y del lado que sea: Victimas! Ahora 8 Niños bombardeados En pedazos. Presentados como “Una Operación Impecable , meticulosa y con todo el rigor. “ Y esta es la respuesta que da quien preside el país cuando se le preguntan por ellos! #RenuncieDuque Antes de opinar “Lea bien!” Y a quien le moleste mi opinión, esta en todo su derecho. Cada quien tiene la suya. Esta es la mía. Yo respeto la suya y no voy a su perfil a insultarlo. Si no le gusta: deje de seguirme. Si le molesta y tiene que insultar: yo sé bloquear. No se ofenda. No se tome la molestia. No estoy diciendo que la derecha o la izquierda. Que los de azul o rojo. Estoy diciendo que para la selfie hay buena cara, pero cuando se le preguntan por nuestros niños , la respuesta es : #Dequemehablasviejo