Amor y camaradería: Cinthya Coppiano comparte un mensaje emotivo para su sobrino Joshua

Cinthya Coppiano, se convirtió en una de las mujeres más seguidas en redes sociales este 2019; sobre todo, cuando empezó a compartir las fotos de su noviazgo y su matrimonio. Hace poco, la guayaquileña subió algunas publicaciones en las que aparece con su sobrino Joshua Coppiano, con quien al parecer lleva una excelente relación.

Además de mensajes emotivos hacia su 'sobrino favorito'. Aquí les compartimos algunas fotos del joven y su tía. Considerada como una de las mujeres más hermosas del Ecuador.

La guayaquileña de 35 años, se casó el pasado 09 de mayo, con el empresario, Agustín Prados. Con quien también contrajo nupcias por lo eclesiástico, hace poco más de dos meses.

En dicha celebración, Coppiano compartió fotos de este especial momento, junto a su entonces novio, su familia, y sobre todo como su sobrino Joshua Coppiano.

De quienes, el lente de muchas cámaras captaron los mejores momentos juntos. Además, de que fue él quien lo acompañó hacia el altar.

Este fue el mensaje emotivo que la actriz adicionó a la publicación:

"Mi amor @gerard.coppiano ame este momento. Te vi en mis brazos, te cuide, te cambié los pañales 🙈 me has acompañado a mis trabajos, en los canales de televisión que he laborado. Ahora tú, mi príncipe, me has tomado de la mano para llevarme hacia la persona que quiero compartir el resto de mi vida @apradosc te amo mi Joshua 🐷💓🐷".