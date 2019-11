Patricia Maldonado y su ausencia en "Mucho gusto": "Ojalá me congelen, tienen que pagarme igual"

Durante la crisis social que atraviesa el país, han habido muchos cambios en la televisión. Los programas han sido duramente cuestionados por la cobertura que le dan a las manifestaciones y por los desafortunados dichos que han realizado algunos rostros en pantalla.

Una de las que ha estado ausente es Patricia Maldonado. La panelista de Mucho gusto no ha estado presente en las transmisiones del matinal de Mega desde que se produjo el estallido social. Según corroboró Publimetro, la orden de sacarla de pantalla vino desde los altos mandos.

En conversación con La Cuarta, aclaró dónde se encontraba. "Estaba en Nueva York, porque mi hermano no ha estado muy bien. No puedo estar en dos partes a la vez", aseguró. Cuando le preguntaron si su alejamiento de la TV tenía relación con decisiones por parte de los ejecutivos del canal, ella lo descartó. Sin embargo, igual se dirigió a Mega: "ojalá me congelen, tienen que pagarme igual".

Luego, agregó: "Confío en que no pase nada y que el lunes o martes pueda ir a trabajar. Si no, deberé volver (a Nueva York). He tenido el apoyo de la gente en el canal y estoy muy agradecida con eso".

