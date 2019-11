La foto del hijo de Laura Acuña que generó discordia en redes

View this post on Instagram

Me impacta mucho que haya personas que se atrevan a decir que uno quiere a un hijo más que al otro . Y es chistoso porque cuando hay de Nicolás es que lo quiero más a él y cuando hay de Helena , la quiero más a ella . Mí respuesta ante ésta pregunta es sencilla “ Tú qué brazo te quitarías ? El Derecho o el Izquierdo? #elamordemivida #Nicolás🚀 . . . El amor por los hijos no se divide , SE MULTIPLICA . 🙏🏻