El conmovedor mensaje de la esposa de Jota Mario con el que muestra cómo lleva el duelo

Estoy aprendiendo a extrañarte con una sonrisa, estoy aprendiendo a sentirte sin verte, a acariciarte sin tocarte, a caminar mirando el cielo, a esperarte en alguna señal, a soñarte con los ojos abiertos, a echarte de menos apoyándome en los demás. Estoy aprendiendo a abrazarte en las personas que amo. Estoy aprendiendo a levantarme firme en la esperanza, estoy aprendiendo a no guardar los sentimientos, estoy aprendiendo que el dolor vale la pena cuando te llena de tanto amor, estoy aprendiendo a llorar sin ahogarme y a qué se puede ser feliz aún con lágrimas. Estoy aprendiendo a avanzar paso a paso, y aunque estoy aprendiendo a vivir sin tenerte, mi alma y mi corazón aún te anhelan. . . . #PorSiempre #11:11 #5MesesSinTi