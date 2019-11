Tras beso entre Nicolás de Zubiría y Aura Cristina se conoció la reacción de su esposa

View this post on Instagram

LES PRESENTAMOS A MILA! La nueva integrante de la familia De Zubiria Vidal!!!! Es una Bulldog Francés que Adoptamos hace unos 10 días. La familia que la tenía la abandonó y la tenían en muy malas condiciones. Estaba llena de pulgas,parásitos, una herida en el cuello, muy baja de peso … en fin! Tiene 2 añitos, ESTAMOS INFINITAMENTE FELICES de tenerla y se ha ido recuperando muy bien con todos los cuidados !!! Es una ternura, súper cariñosa, se apegó mucho a nosotros de una, es íntima de #siennadezubiriavidal Y desde el 1er día y sorprendentemente #juanadez la ha recibido muy bien! La ha visto más como una compañía para dormir 💤 y jugar (vean la foto 2), que como alguien que viniera a desbancarla. A @nicodezubiria y a mi mos tiene embobados, es una bellecitaaaaaa ! Apenas se esta adaptando a la casa, a los horarios de salida, a solo hacer pipí abajo, su comida y una nueva vida para ella. Me que me da mucha piedra saber que hay animalitos en tan malas condiciones, por eso desde hace rato queríamos adoptar y nos llegó esta orejoncita (vean la foto 3 🐰❤) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BIENVENIDA #Miladez a esta casa. Se nos creció la familia y nosotros FELICES! Aquí les dejo datos de donde conseguimos lo de #Juanadez y #miladez: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☆ Accesorios, comida, galletas, remedios, camas, juguetes todo todo en @doggys.market ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☆ Nuest ra veterinaria se llama Tatiana Gomez, va a domicilio, es la mejor de mundo mundial, aquí les dejo su teléfono 321 2567275