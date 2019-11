Iván Villazón rompió silencio y contó lo que pasó con Ana del Castillo 

View this post on Instagram

Habló @ivanvillazon sobre el escándalo de los insultos de @anadelcastilloj : . “Yo me desperté a las 9:00 a.m con la llamada de unos amigos que me preguntaron que si había visto el vídeo de Ana”, dijo el cantante . Posteriormente relató los hechos: “Ana estaba con su cirujano, yo estaba enterado de su cirugía de cuerpo completo que se realizó hace poco. Ella me hace señas que quiere cantar y yo jocosamente le digo que estaba impedida y le tiro un besito. Yo creo que eso fue una mala interpretación de Ana (…) Ella estaba como con ocho personas que empezaron a gritar ¡Ana, Ana!, Y ahí en ese momento le digo, estas impedida Ana, pero era por el tema de la cirugía, por cuidarla. Yo si note su molestia, pero yo seguí en la tarima, cantándole a mi público que acudió masivamente al encuentro. Yo la quiero mucho y me considero su padrino, grabamos un 'feat' porque yo la invité, no fue que ella se propuso y lo hice porque confío en su profesionalismo y en su talento como intérprete vallenata (…) por el cariño que le tengo no haré ninguna pronunciación en redes sociales, porque creo que a este hecho no se debería dar mucho color . Me parece que la publicación es muy desafortunada, fuera lugar, en el peor de los eventos que yo no hubiese querido que ella se subiera a mi tarima e hiciera parte de mi show, yo estaría en mi total derecho, porque es un show montado minuto a minuto para mi público, sin embargo no fue así, la verdad no tendría reparos en subirla a la tarima (…) Cuando yo estaba empezando muchas veces artistas no podían subirme a la tarima, a los que me ayudaron yo les agradezco mucho y a los que no, yo lo acepté con mucha humildad, porque era su show y yo respetaba mucho eso” . . 📰 @elheraldoco