Dana Hermosilla y su relación con Camila Recabarren: "Para mí nunca ha sido la chica de la televisión"

Dana Hermosilla y Camila Recabarren son una de las parejas más mediáticas del espectáculo nacional. En abril de este año, la ex Miss Chile dio a conocer que estaban el una relación. A pesar de que, hace unos meses, tuvieron un quiebre de dos semanas, actualmente expresan constantemente su amor a través de redes sociales.

En entrevista con La Cuarta, Hermosilla habló sobre su vida. Hace años, la influencer trabaja como Social Media Strategist. "He estado ligada a la moda porque muchos años escribí una columna para Televisa y a través de mi hija, Isabella, que partió como influencer de moda y como mamá soy parte de su equipo", partió diciendo.

"A los 12 años ganó un concurso como blogger y fuimos juntas a New York. Allí le hizo un styling a Selena Gómez y compartimos un día con ella. Ahí partió todo y estuvimos en varios matinales, diarios, radio y otros medios de comunicación", agregó.

Por otro lado, profundizó en su relación con la conductora de Tu vida, tu historia. "Cuando la conocí simplemente era Camila, para mí nunca ha sido la chica de la televisión", aclaró. Además, reveló cómo ha cambiado su vida tras hacer público su romance y el impacto que tuvo en ella.

"Las personas siempre me cuentan sus historias y cómo el vernos les ha ayudado con algún tema importante en sus vidas. Es muy lindo que te digan esas cosas, me llenan de cariño. Por lo mismo me siento muy comprometida y me tomo muy en serio la responsabilidad de llegar a tanta gente", expresó.

También confesó qué es lo malo de ser una persona conocida."Ahora si salgo en pantuflas y chascona a comprar pan a la esquina, siempre hay alguien que me escribe que me vio cruzando la calle y no se atrevió a pedirme una foto o algo así", dice entre risas Dana Hermosilla.

