Natalia Reyes contó que la Negra Candela la tildó de "mantenida"

MY @TERMINATOR FAMILY 💥 🇪🇸 and 🇺🇸 below. Hoy es el día, HOY por fin podemos ofrecer al mundo entero esta película que hicimos con todo nuestro corazón y el esfuerzo de miles personas que la hicieron posible. No me puedo sentir más feliz y orgullosa del grupo de seres humanos que me acompañaron en esta aventura. GRACIAS a la vida y a todos ustedes, ya tienen sus entradas para verla? Espero sus comentarios! • Today is the day, TODAY we can finally offer the whole world this movie that we made with all our hearts and the effort of thousands of people who made it possible. I couldn’t be happier and prouder of the group of human beings who accompanied me on this adventure. THANKS to life and to all of you, do you already have your tickets to see it? I wanna read your comments! #TerminatorDarkFate #TerminatorDestinoOscuro #OVengadorDoFuturoDestinoSombrio #TerminatorDestinoOscuro #NataliaReyes @schwarzenegger @diego @iamgabrielluna 📸: @johnrussophoto