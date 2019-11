Las mujeres, hagan lo que hagan, siempre, para una partida de misóginos, van a perder. Shannon de Lima calló la boca a seguidor que la criticó por no tener el hijo de James

Eso también pasa con las famosas: malo si son madres, malo si no. Y en el caso de Shannon de Lima, claro que la iban a criticar por no tener un hijo con James.

Así se lo dejaron saber en su foto de Instagram, donde dijo que era importante tanto cuidarse por dentro como por fuera. Shannon de Lima calló la boca a seguidor que la criticó por no tener el hijo de James

Pero claro, los comentarios entrometidos de personas que creen que tienen derecho a juzgar a la gente, no tardaron en aparecer en el post.

“Cómo era de hermosa y me desilusionó Sasha, hasta aquí la seguí; cómo no engendrar un hijo …solo por modelaje, si la figura es lo más rápido que se recupera […] Qué tristeza la del niño”, escribió una persona en particular.

Pues que la modelo no se ha quedado callada: le dijo al usuario que no debe juzgar porque no sabe nada (y tiene razón).

“Por eso el mundo está tan podrido. Espero que las personas tengan algo de sentido común y cerebro. Y dejen de comentar cosas sin sentido… Todo en la vida puede ser entendido si fuese con respeto”, dijo la modelo en parte de su respuesta. Porque claro que está harta de que le digan que por cuidar su figura (como si no existiera otra razón) no quiso tener un hijo con su pareja.

Acto seguido, ella añadió: “Entiendo un día de chismes, pero ya, hay cosas más interesantes en el mundo que nuestras vidas… Busquen y juzguen la suya. Y sean mejores personas. Saludos”.

Pero ahí no paró todo. Otro le dijo que solo "desviaba el tema" del tema de la madre del hijo de su novio (¡si así criticaran a los políticos corruptos!). Ella solo escribió: : “El silencio es muy poderoso, muchos deberían aprender de eso. Y pues esa es mi respuesta”.