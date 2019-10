El tema no ha dejado de protagonizar los titulares de farándula. Conozca la suma que habría pagado James por el alquiler del vientre

Algunos medios se han aventurado a concluir que Shannon sí es la mamá de Samuel, el bebé de James.

No obstante, hay muchos puntos que no cuadran con dicha afirmación.

Sin embargo hay otro tema que generaba curiosidad entre los seguidores del jugador. El precio que pagó por el alquiler del vientre.

La información la dio el programa ‘La hora del regreso’, de la emisora La W.

Según aseguró la periodista, por medio de una fuente cercana al deportista conoció que James le pagó 40 millones de pesos a una madre sustituta.

Para algunos seguidores del deportista, de ser cierto porque aún no hay certeza de dicha información, el valor sería muy poco para lo que significa alquilar un vientre.

Las pistas que apuntarían a que Shannon de Lima no es la madre del bebé de James

El día que James anunció la llegada de su pequeño Shannon no publicaba nada relacionado en sus redes. Pero no estuvo ausente, de hecho, publicó cosas bastante rutinarias, como si no pasara nada especial o particular en su vida.

Si bien después compartió una foto, esta solo estuvo en sus historias y desapareció a las 24 horas. De haber sido la madre del niño su anuncio habría sido más formal y permanente en dicha red social.

De otra parte, recordemos que Shannon ya es madre de un niño de 10 años. A diferencia de Salomé, no hay pistas de que el menor le haya hecho un recibimiento especial al hijo de James.

Por último, si Shannon fuese la madre del niño, no habría lugar al rumor de que será Pilar Rubio, la madre de James, quien se encargará del cuidado del neonato en buena parte.

