"Dedicada a mi Ex", la película de Enchufe TV que te hará reír y llorar

Fue una revolución de emociones y sensaciones cuando me senté frente a la pantalla de cine y vi a los actores y youtubers ecuatorianos de Enchufe TV codéandose con otras personalidades internacionales de la actuación del elenco de la película “Dedicada a mi ex”. Prometo no hacerles spoilers porque quiero que experimenten las carcajadas, el llanto, la ansiedad, la duda y un sinnúmero de vivencias en esta historia que les va a conectar con su yo interno.

Jorge Ulloa, Nataly Valencia, Raúl Santana y Érika Russo, actores y guionistas, a quienes conocemos desde los cómicos sketches de Enchufe TV, compartieron detalles de su película que se estrena este 8 de noviembre en todas las salas de cine a nivel nacional.

Lo mejor de esta producción es que es local con escenas grabadas en Bogotá y otros espacios, así como las colaboraciones de actores y actrices de renombre.

De principio a fin, parece que conocieras a cada uno de los personajes desde hace mucho tiempo; y no es para menos, hace casi una década dieron inicio los microvideos de Youtube junto a estos actores ecuatorianos, plasmando anécdotas de las farras, la familia, las relaciones de pareja, los amigos gays y miles de historias más.

Pero en este proceso hubo un sueño implícito en sus corazones y hoy por fin se hace realidad: su película. A criterio de Jorge Ulloa, director fundador, guionista y actor de Enchufe TV, esto es lo mejor que le acaba de pasar en la vida como una respuesta a su esfuerzo de días enteros de grabación y trabajo consecutivo de hasta 15 horas diarias.

“Yo quise llorar en la premier que se la mostramos a los medios, no sé cómo me aguanté, fue el hecho de ver sus sensaciones, sus diálogos, suspiros, risas y lágrimas los que me dieron la pauta de reafirmar que estábamos conectados con nuestro público. Ya había visto la película más de un centenar de veces porque yo estuve en la producción, entonces ya me sabía todo; sin embargo, mi pecho sintió a mil cuando la vi por primera vez con una sala llena, previo al gran estreno”, confiesa Ulloa, de 29 años.

“Dedicada a mi ex” es una comedia romántica, coproducida por Dynamo (Colombia) y Touché Films (Ecuador), y distribuido por Sony Pictures, que narra la historia de Ariel (Raúl Santana), un chico de 21 años que se desmorona al romper con su novia (Érika Russo) que viajará a Finlandia a realizar una pasantía.

Junto a su mejor amigo, Ortega (Biassini Segura), un chico inmaduro y entusiasta, intenta conseguir el dinero para ir por ella y logra entrar a una batalla de bandas, en la que el premio son $10.000. Ariel y Ortega, sin ningún conocimiento musical, forman una banda a la que se une Felicia (Nataly Valencia) y Néstor (Carlos Alcántara), un guitarrista cristiano de mediana edad.

Tal como son en los sketches semanales, llenos de carisma y energía, hablan de las anécdotas y del proceso de este filme. “¿Quién no ha tenido un ex o quién no ha querido regresar con una persona que ama?”, cuestiona Nataly y cuenta que la idea de la historia nació en un restaurante de Quito mientras hablaban de sus vivencias personales relacionadas a un exnovio. “Ahí nos dijeron: de eso debería ser la película y así lo hicimos”, revela.

Mientras tanto Raúl menciona que “nos hubiera encantado tener a todos los personajes de Enchufe TV en escena, pero por haber sido grabado fuera del país, los costos aumentaron. Aunque algunas escenas vinimos a hacerlas acá”.

Carol, la ex de Ariel en la película, interpretada por Érika, le pone el toque inicial a toda la aventura visual. Puedes quererla o no, pero ella asume el papel más frívolo. “Yo en el estreno la veré por primera vez, estoy muy ansiosa y emocionada porque es un producto de nuestra casa. Con la visibilidad internacional siento un gran orgullo y honor. En la vida real no soy así de fría porque yo soy muy romántica, pero bueno, ya me verán ahí y no sé si me quieran. Cada uno de los personajes tiene algo que los actores no tenemos y debemos adaptarnos para presentarlo al público”, explica.

Así fue también el caso de Felicia, representada por Nataly. “Yo soy todo lo opuesto a Felicia, que es una chica muy explosiva. Me tocó aprender a tocar la batería por un año y también manejar moto. Fuera de cámara, soy más seria, tímida e introvertida, nadie lo pensaría”, cuenta Valencia.

El filme cuenta con la participación de reconocidos actores como Carlos Alcántara, de Perú (Asu Mare); Mariana Treviño (Club de Cuervos) y Eugenio Derbez, de México; Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda, de Colombia (Betty, la fea); así como los ecuatorianos Alfredo Espinoza, Orlando Herrera, Martha Ormaza, Álex Cisneros, entre otros.

Adicionalmente, tiene participaciones de influencers y youtubers como Fernanfloo, Luisito Comunica, Werevertumorro, Mox, Yosstop, Kika Nieto e Iván Marín.

Jorge califica la película como un “Avengers de la comedia latinoamericana” porque reúne a las principales fuerzas de lo audiovisual, comedia, cine e internet. “Al verla creerán que costó 10 veces más de lo que realmente vale, pero te confieso que figuras como Eugenio y Jorge Enrique me enseñaron el valor de darnos un baño de humildad porque se negaron a pedirnos dinero a cambio, me dijeron que a la familia no se le cobra y yo tengo una inmensa gratitud, así como un compromiso de apoyarlos en absolutamente todo”, dice Ulloa.

Nataly Valencia menciona cómo lograron hacer estas colaboraciones. “Se hicieron alianzas cuando empezó Enchufe TV. Desde que fuimos a grabar en Colombia y México conocimos a Jorge Enrique Abello y hubo un match con Jorge Ulloa, cuando vio el resultado final se puso a las órdenes; lo mismo pasó con Eugenio Derbez, había visto nuestro contenido y le gustaba. Desde el guión ya estábamos pensando en poder tener estas colaboraciones, todo se fue dando y tiene que ver con el trabajo que hemos realizado durante todos estos años”.

Enchufe TV actualmente es el canal de sketches en español más visto del mundo con más de 21 millones de suscriptores en YouTube y más de 30’000.000 de seguidores en todas sus redes; cuenta con más de 150’000.000 de visitas al mes y es distribuido también por Galavisión para todo Estados Unidos, por Comedy Central para toda Latinoamérica y doblado al portugués por el mismo canal para el territorio brasileño.

Casi nadie lo sabe, pero Enchufe TV empezó siendo un piloto para televisión que fue rechazado por todos los canales de Ecuador. “Reescribimos el proyecto para cine, pero perdió todos los premios de financiamiento y lo decidimos hacer en sketch de 3 a 5 minutos para internet y entregarlo gratis a la audiencia hasta que alguna vez alguien nos pare bola, gracias a Dios así fue”, recuerda Jorge Ulloa.

Raúl Santana dio un consejo para sus seguidores: “Una de las cosas importantes es rodearte de la gente indicada, busca gente que esté caminando conforme al mismo objetivo. Cuando corres, hazlo por una meta, por tu sueño, sin importar la fama”.

“Dedicada a mi ex” es el paso más importante para sus carreras de actores y actrices ecuatorianos. Para Nataly, esta es su carta de amor con el público, su examen final y una prueba muy grande que dependerá de la aceptación de todos quienes la vean para aspirar llegar hasta las grandes ligas del cine.

¿Qué cambió en ellos desde que inició Enchufe TV? Todos coinciden que la única diferencia es el reconocimiento y la visibilidad con el público que tienen ahora. “Yo me siento feliz cuando se me acercan y me piden una foto porque sé que están viendo mi trabajo. En cierto momento, cuando aún éramos jóvenes, estábamos viviendo una onda increíble para nosotros, pero ahora lo asumimos con madurez y sobre todo con mucha sencillez porque todo se lo debemos al público”, dice Jorge Ulloa.

Érika también se considera muy amigable con sus seguidores, tiene madre riobambeña y padre italiano por lo que pasa viajando al Viejo Continente. Sin embargo, esto no le ha impedido que siga actuando con toda su familia de Enchufe TV. “Para grabar mis escenas de la peli fui una semana a Bogotá y ahí lo logramos con toda la crew que me recibió con armonía. Esta convivencia con todos es realmente única y mágica”, detalla.

“Somos como hermanos”, cuenta Santana luego de cuestionar si se han enojado entre sí. “Hemos trabajado por casi 10 años, que cuando no estamos de acuerdo con algo es como un malentendido de familia. Nuestras ideas siempre se debaten, las reforzamos o las descartamos en el mejor de los planes porque al final lo que nos une son los mismos sueños que construimos juntos”, finaliza.

