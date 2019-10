Ana Victoria Beltrán no deja de recordar su paso por el programa ‘Padres e Hijos’, donde obtuvo un gran reconocimiento como Daniela Franco. Ana Victoria Beltrán publicó foto con el padre de su hija

Pero fue hasta su participación en Master Chef Celebrity que volvió a cautivar seguidores en redes sociales.

Hace poco la actriz anunció el nacimiento de su primera hija, por medio de su cuenta de Instagram.

Ahora presentó a su esposo, el hombre que le robó el corazón.

Elkin Leonardo Parra Cárdenas es con quien logró contruir una familia.

Hace poco la actriz le dedicó unas palabras en un posteo.

En una entrevista concedida para el medio ‘SuperLike’ habló sobre el recuerdo que la gente tiene de ella por su papel de Daniela:

“Acá me han dicho Dani para darme alguna indicación. No me molesta, es un personaje que me va a acompañar el resto de mi vida”.

Más adelante habló de la importancia de ‘Padres e Hijos’ diciendo que:

“No quiero sonar tan modesta, pero no hay persona que no conozca Padres e Hijos, o sea, Daniela es un icono y a mí eso me hace muy feliz. Qué rico haber llevado mensajes, cosas desafortunadas (…). La mayoría me conoce porque me casé mil veces, por la cantidad de maridos que tuve; yo solo me he casado una vez, quiero aclarar”.