La separación de Jessi Uribe será uno de los temas más sonados de este 2019. Paola Jara habla del supuesto video porno donde ella aparece

Sobre todo, luego de que se especulara que el amor había terminado por una posible infidelidad.

Infidelidad que habría tenido como protagonista a Paola Jara.

Luego de una cantidad de rumores y mensajes en su contra, la cantante colombiana decidió hablar sobre el tema.

Allí desmintió la infidelidad, y hasta se refirió a un supuesto video porno donde la involucran.

“Han inventado de todo, que la [ex]esposa [de Jessi] me mechoneó, a los días me sacaron un video porno y hace poco me volvieron a mandar otro diferente. Hacen fotos y montajes conmigo”, contó a Jara en entrevista con la revista Vea.