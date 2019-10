Los famosos que ya empiezan a disfrutar del Halloween en Ecuador

Dentro de algunos días se celebrará el tradicional fiesta de Halloween, aunque no es una fiesta típica de nuestro país, su popularidad continúa ganando seguidores, sobre todo en las nuevas generaciones.

La actriz Marcela Ruete y la modelo, Firella Bruno compartieron unas tiernas fotos con sus hijos, que cautivaron a sus seguidores en redes sociales.

Ahora les compartimos algunas fotos de las actrices, con las que ya se empieza a sentir esta 'terrorífica' fecha del año.

Actriz de la serie, 'Tres Familias', compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a sus dos pequeñas hijas. El disfraz que utilizaron fue el de la familia de 'Los Increíbles'.

La interprete, de 'Lulú' en la serie de Ecuavisa, quien hace poco se convirtió en mamá por tercera vez, disfruta de su etapa como actriz, pero sobre todo de su papel que desempeña a diario como mamá y esposa.

La guayaquileña apareció vestida como 'ElastiGirl', la mamá de la familia de los increíbles. Por otra parte, Cayetana, su hija mayor fue 'Violette' . Y finalmente, la más pequeña de la casa, Martina fue 'Jack', en una versión femenina.

Este fue el texto que acompañó Marcela a la fotografía con sus hijas:

"Con mis reinas !!!! 💓 (no saben el calor q tuve pero si o no que las mamás hacemos todo por verlos felices? Apenas Cayetana me vio disfrazada su carita de emoción era única. Así que valió la pena".