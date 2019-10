"Perder para ganar no es perder", dice Elizabeth Loaiza por su derrota en elecciones

La modelo Elizabeth Loaiza fue una de las grandes quemadas para el Concejo de Bogotá.

Sin embargo, ella tomó todo con mucha dignidad. Un gran ejemplo para muchos políticos, e incluso para aquellos que son líderes de grandes corrientes políticas, que en vez de tomarlo con elegancia, han hecho una enorme pataleta en Twitter por horas (sí, Gustavo Petro).

Así, al no alcanzar el umbral necesario para acceder a su cargo público, ella escribió en su cuenta de Instagram:

"Así fue la voluntad de Dios. Me siento orgullosa por haber hecho parte de un excelente equipo. Vi cómo se hace una política transparente. Conocí personas increíbles, recorrí todas las localidades de Bogotá y realmente me doy cuenta qué hay mucho por hacer. Gracias por enseñarme tanto. Los llevaré siempre en mi corazón. Desde mi fundación eguiré aportando mi granito de arena para la humanidad. Gracias a todos los que me dieron su voto de confianza. Dios los bendiga y ojalá les de mucha sabiduría y entendimiento a nuestros nuevos gobernantes. Felicitaciones a todos los que lo lograron!!!. Espero hagan un buen trabajo. Somos un país lleno de gente hermosa, hay mucho por hacer, ESTAMOS EN SUS MANOS!!! 🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽. Perder para ganar no es perder. Obtuve mucha experiencia y quedé con muy buenos amigos!!! Solo me resta darle MUCHAS GRACIAS A DIOS, sus obras son perfectas!"

Pues esto es una lección de temple impresionante.

Ahora bien, sus seguidores le escribieron esto:

"Igual eres una diosa que forja su futuro y voluntad, pero estás en el camino correcto. Te amamos, Elizabeth. "La victoria más grande fue haber mostrado no solo la belleza física, también en la intelectual, que ante los estereotipos muchas no todas pueden o tienen el valor de enseñar. Ser bella es una bendición que a veces tapa lo q es una persona por dentro, sus valores y virtudes… En tu campaña creo que el mensaje q faltó explotar fue eso, la invitación a que las mujeres físicamente privilegiadas y que sufren discriminación (una situación que es muy real y más común de lo que parece) vean que son más si es que están dispuestas a demostrarlo!!! Ánimo y nuevos proyectos más grandes vendrán!!! Felicidades", le postearon.

Al parecer, la modelo sabe, a diferencia de otros personajes de la política y vida pública nacional, para qué se usan las redes sociales. Al menos para hacerlo de una manera sana.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO