Anel escandaliza al público de José José al revelar la “verdadera causa de su muerte”

Luego de la muerte de José José la polémica no cesa, esta vez fueron las declaraciones de Anel Noreña, exesposa del cantante y madre de sus dos hijos mayores, quien generó un nuevo escándalo al afirmar que “El Príncipe de la Canción” no falleció del cáncer de páncreas que padecía, lo cual contradice a la versión de Sarita Sosa y su madre.

Según la declaración de la madre d José Joel y Marysol Sosa, el cantante ya no tenía páncreas, de modo que esa no habría sido la causa de su muerte.

“No tenía páncreas ni baso, así que no pudo haber muerto de eso… El murió de descuido, murió de desamor, murió de toda la cochinada en la que están envueltas estas gentes, qué feo, qué triste”, dijo Anel.

José José no habría muerto de cáncer de páncreas

La exesposa de José José detalló cómo fueron los últimos años del cantante. Aseguró que no había un especialista cuidándolo.

“El acta está muy llena de errores, no hay un doctor responsable, nunca hubo un doctor que se hiciera cargo de José en estos años, que saliera y dijera yo estoy a cargo del señor y lo están atendiendo bien, nunca salió nadie”, declaró.

Por si fuera poco, Anel señaló que Sara Salazar y Sarita Sosa “escondían” algo acerca de la muerte del cantante.

“Tienen que dar cuentas a milímetro de lo que hicieron y porqué lo hicieron y desde cuando estaba José en un lugar donde llevas a la gente a morirse”, expresó.

“No sé cuál es el secreto de ellas que no quieren que nadie sepa, no sabemos nada. No entiendo lo herméticas, algo han de esconder, horrible”, apuntó.

