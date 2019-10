La bella esposa de Jhon Ortiz, ‘Mateito’ en ‘Pandillas, guerra y paz’

View this post on Instagram

HOY QUIERO DECIRTE AMADA MIA @nanalopez10 . QUE DISFRUTO CADA MOMENTO JUNTO A TI . Y AGRADEZCO A MI SEÑOR QUE ESTÁ EN LOS CIELOS. X LA MUJER HERMOSA Y VALIENTE QUE A PUESTO A MI LADO . GRACIAS POR AMARME TE BENDIGO EN EL NOMBRE DE CRISTO . POSDATA ME ENCANTA TU SONRISA TE AM♥️