Samantha Grey con un sinfín de proyectos a su paso

#Actualidad | La actriz @samanthagreyb quien actualmente se encuentra trabajando en la cadena televisiva Ecuavisa, a pesar de que la producción de "Sharon 2" acabo, ella y los talentos de esta novela no paran. ⠀ Y es que hasta el parque "Samanes" llega "El Show de Sharon" que esta junto al "Play Land Park" con funciones desde hoy hasta el día Domingo en dos horarios, 7:30 y 9:30 pm. ⠀ #FarándulaLight converso con @samanthagreyb y comentó lo siguiente, "A pesar de que la novela no es cómica, creamos una situación para que los personajes puedan divertir al público". ⠀ Además comento que la historia con "Mandrake", "Esperanza", "El teniente Moncayo" y ella como "Edith" y "Sharon", es un guión muy interesante para todo el público que promete mucho y verán a los actores en una faceta diferente y sin duda será la oportunidad ideal para dejar el estrés, pasar un buen momento en familia y reírse puesto que la situación de los días anteriores fueron muy preocupantes. ⠀ Como Samantha, los proyectos siguen y no paran y es que actualmente se encuentra de 2 a 3 días a la semana en la revista matinal de Ecuavisa, a la espera del rodaje del nuevo proyecto "Si se puede" en donde interpretara un papel además de un nuevo emprendimiento que espera muy pronto vea la luz. ⠀ Finalmente invito a todo el púbico a que acudan a las funciones y aprovechen las promociones para llevar a sus niños. ⠀ Para #FarándulaLight @danielmerlo14