¿Mala relación de trabajo? Hacen confesión sobre 'Yo me llamo' 

Yo me llamo comenzó hace algunas semanas, teniendo como nuevo jurado a Jessi Uribe.

Y aunque él ha tenido una buena química con sus compañeros, lo cierto es que las relaciones entre jurados no siempre han sido buenas.

Así lo dejó claro la imitadora y humorista Luz Amparo Álvarez.

Ella habló de la difícil relación que tuvo con Amparo Grisales cuando ella fue jurado de Yo me llamo.

Sin embargo, las cosas empezaron mal desde el mismo instante en que Amparo le pidió con rudeza que no la imitara más.

"A ella no le gusta la imitación. Desde que me conoció ella me dijo: ‘Tú eres la que me imita a mí, yo soy inimitable, no me imites’".