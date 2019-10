La expectativa crecía a medida que se acercaba la hora de la boda de Carmen Villalobos.

Elianis Garrido contó porque no fue invitada a la boda de Carmen Villalobos

Orgullosa de sus raíces costeñas, Carmen decidió hacer su matrimonio en Cartagena. Entró al altar a ritmo de tamboras, y lució un hermoso vestido.

Su pareja vistió un traje rosado para darle gusto a Carmen, quien pidió que toda la decoración fuera en este, su color favorito.

Pero hubo un detalle que llamó la atención de muchos.

En la lista de invitados no estuvieron algunos famosos que parecían cercanos a Carmen.

Una de ellas fue Elianis Garrido con quien compartió set.

«Yo no fui a la boda de ella porque no me invitó, así como no invitó a Kimberly, a Estefanía y a mucha gente porque una boda es un evento muy íntimo en el que yo siento que uno debe estar con la gente cercana y trabajar con alguien no te hace cercano. Yo no soy cercana a ella», dijo Elianis en un en vivo.