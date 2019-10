Carlos Rivera sueña con ser padre, y sus admiradoras ya se ofrecieron como voluntaria

Los éxitos de Carlos Rivera continúan incrementando de forma impresionante. Después de conocerlo aún más en La Voz México, reiteró a la población mexicana porque es tan querido.

Pudimos conocer un lado de él picante, divertido, y por supuesto, muy talentoso. Ha estado muy ocupado prestando su voz para Live Action, sacando nuevos discos, y siendo presentador de diversos programas televisivos.

El cantante ha sido muy cuestionado por su relación tan misteriosa con la hermosa Cynthia Rodríguez. Ellos han preferido mantenerse en el anonimato, saben los problemas que trae involucrar a los medios en los noviazgos.

Uno de sus objetivos es convertirse en papá, y eso enloqueció a sus fans.

"Bueno, el sueño de mi vida es un día ser papá, sin duda. Yo creo que todavía no es el tiempo porque pobrecito, no lo podría ver, me la paso de gira, pero en algún momento sé que va a llegar y estaré muy feliz, porque desde que tenía 20 años he soñado con tener una familia", reconoció durante la conferencia de prensa.