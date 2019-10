Sergio Lagos marcha junto a sus hijos y entrega potente mensaje: "Ya lamentamos mucha muerte"

View this post on Instagram

23 de octubre 2019 Chile atraviesa una circunstancia histórica. Un proceso duro. Complejo. Terrible. Ya lamentamos mucha muerte y destrucción innecesaria. Ya estamos sufriendo, una vez más, la división de nuestros compatriotas e innumerables perdidas y heridos entre civiles y militares. Las causas de toda esta tormenta las conocemos desde hace mucho tiempo y hoy casi que hoy ya no reviste mayor análisis. Hoy la ciudadania, una vez más, ha puesto el peso de la reflexión social en sus hombros y ha llamado nuevamente a buscar nuevos caminos para lograr mayor equidad. Yo confío que lograremos la claridad, la capacidad de cohesión y de respeto entre todos para afianzar un nuevo mejor camino. Hago un llamado a la calma. A abandonar todo tipo de violencia. Venga de donde venga y sin ningún tipo de excusas. Un llamado al diálogo. A la capacidad de reflexión. A valorar al otro en su diferencia porque solo así lograremos comenzar a reír de nuevo. #respeto #noalaviolencia #paz #chile #2019