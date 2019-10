Elizabeth Loaiza se hizo sugestivo tatuaje en la pelvis

View this post on Instagram

Se ha significado tanto para mi esta campaña que he decidido tatuarme el logo de mi partido: COLOMBIA RENACIENTE!!!. El Logo de la palomita de la Paz 🕊🕊🕊. • • Cómo mujer les digo que podemos ser muchas cosas en una sola: Madre, empresaria, abogada, piloto de helicóptero, buzo profesional, modelo, filántropa y todo lo que se puedan imaginar. Hoy candidata al concejo de Bogotá. Ejemplo para muchas 🙏. Vinimos al mundo a ser felices, a hacer lo que queramos sin pasar por encima de nadie. Les comparto un video del detrás de cámaras de mi marca de #ropainterior @percheroni_official #sombrero @moleonart