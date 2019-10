Carmen Gloria Arroyo se emociona tras escuchar a joven manifestante: "Devuelve las esperanzas"

Debido al estallido social que atraviesa el país, TVN está transmitiendo Te acompaña! El programa aborda las manifestaciones que se realizan a lo largo de Chile a causa de la desigualdad y el alto costo de la vida. Ayer, Carmen Gloria Arroyo y Álvaro Escobar estuvieron a cargo de la conducción.

En un despacho desde Plaza Italia, Karina, una joven de 18 años, hizo sus descargos en medio de la protesta. "A mí lo que me molesta, es la gente que está causando destrozos. Con causar destrozos, sí, llamas la atención, con rayar allá, sí, se lee el mensaje. Pero tú no estás llamando la atención de la forma que estás buscando. El que va a limpiar eso no va a ser Piñera, lo va a limpiar el señor o la señora del aseo que trabaja, que se esfuerza. ¿Para qué le vamos a dar más trabajo a la gente?", comenzó diciendo.

También se refirió a la quema de micros. "No perjudica a nadie más que al pueblo, a los que menos ganan. El resto tiene auto, ¿por qué hacen eso? Yo entiendo el anarquismo, lo que significa el fuego, pero no. De verdad que no vale la pena. Lo que tenemos que hacer acá es manifestarnos, que nos entiendan y que nos escuchen con el mensaje que estamos buscando", agregó.

Desde el estudio, la abogada se emocionó. "Antes de empezar este programa estaba muy desolada, con mucha pena por lo que está pasando en nuestro país. Escuchar a Karina devuelve las esperanzas, devuelve la esperanza de que no está todo perdido, que esto es por todos y para todos", dijo "La Jueza".

"Infinitas gracias a una chica tan joven que nos hace creer de nuevo en la humanidad, en nuestro país y en nosotros mismos. Agárrala y dale un beso porque me devolvió el alma al cuerpo", finalizó Carmen Gloria Arroyo.

