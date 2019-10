Francisca Walker: “Me indigna la injusticia y el abuso”

Mientras la fotografían, alarga su torso, estira sus piernas, domina cada rincón de su cuerpo. Lo mismo pasa mientras conversa: se pausa antes de responder, sabe en qué temas ahondar y defiende todo lo que le parece justo. Francisca Walker (32), aunque aparenta menos edad, no es nueva en las pantallas nacionales. Hace cinco años debutó en Mamá mechona, de Canal 13, se transformó en protagonista de películas, musicales, como La Sirenita, y la hemos visto en múltiples teleseries de Mega.

En Yo soy Lorenzo, interpreta a Nancy, una mujer adelantada para su época, con una dosis de rebeldía que se agradece en un momento en que no se cuestionaba el papel de la mujer en la sociedad. En este mismo espacio, comparte roles con Mario Horton, su pareja hace cuatro años. “Además, trabajamos juntos en una obra de teatro y en el cine”, aclara.

Mantienen su relación fuera de la exposición mediática, no publican fotos en redes sociales y se proyectan juntos. “Es lindo. Finalmente, uno le pone corazón a su trabajo y es rico compartir esos espacios de inspiración, de crecimiento, de reflexión con tu pareja. Nos admiramos mutuamente, unimos fuerzas. Con la crisis que existe en el arte, hay que unir fuerzas para hacer cosas que valgan la pena. Me gusta unirme en lo intelectual y creativo”, confiesa.

Cuando realizamos esta entrevista, venía llegando del Festival de Cine Internacional de Valdivia, donde estrenó la película La última Frontera, que grabó hace dos años y medio. Está basada en el caso de Sandra Alarma, una mujer que “dieron vuelta” durante la dictadura. “La capturó gente de la Fuerza Aérea, y ella se transformó en una sapa. Era actriz, pero se desempeñaba como maquilladora en televisión y publicidad, entonces se dedicaba a sapear a los actores que estaban ‘en algo’”. De alguna forma, se muestra a una mujer que perdió sus principios, valores, se traicionó a sí misma y a la gente que quería. “Son personajes de los que se habla poco, porque son odiados por ambos lados. La película es una buena invitación a preguntarse qué haría yo en ese contexto de tanto miedo y de tanta amenaza”.

Me da la sensación que hace algunos años se realizaban muchas películas relacionadas con la dictadura.

Durante un tiempo se criticó el cine chileno, porque se trataba sobre las dictadura y las poblaciones, pero es mentira. Una profesora dio una estadística, y es un porcentaje menor, pero, probablemente, llamaban más la atención. El cine comenzó a hablar de otros temas, a multiplicar sus lugares de interés, empezó a salir cine de género, de terror, de comedia. Todo eso habla muy bien de la industria audiovisual del país, se está moviendo.

Se han reducido de forma sistemática los recursos para la cultura. Desde el 2018, el aporte del Consejo Nacional de Televisión bajó en más de un 30%.

Sí, y la industria audiovisual hizo un petitorio, porque ahora se vuelve a votar el presupuesto. Además, se anuló el aporte del programa de fomento al cine del Banco Estado, que representaba muchos millones. Muestra las prioridades de una tendencia política que nos está gobernando, que es la derecha, que tiene intereses puestos en ganar más plata y en el “desarrollo”. Lo que se llama desarrollo hoy es explotar todos los recursos, explotarnos a nosotros, a la naturaleza, y eso nos mantiene estresados, con nuestros ecosistemas destruidos.

¿La sensibilidad artística es más de izquierda?

Vemos artistas en ambos lugares, pero coincide en que la mayoría es de izquierda. Quizás porque existe una sensibilidad más centrada en lo humano, menos en el capital.

¿Qué temas te indignan? En el matinal de Mega, le dijiste a José Miguel Viñuela que no mostrara más una escena de desnudo de Vivianne Dietz y Mario Horton.

Es que fueron como cinco veces, en cámara lenta, con pausa…

Eso habla de tu personalidad…

Es algo que he aprendido hacer. No es parte de mi naturaleza, en realidad. Aprendí a decir lo que pienso, porque necesito hacerlo, pero no me crié así. Me criaron en un contexto con bastantes reglas, muy medido, pero aprendí a sacar la voz. Me indigna la injusticia y el abuso.

¿Qué te pasó en este caso?

Sentí que mis compañeras estaban muy incómodas. No porque habían desnudos en pantalla, eso me da lo mismo, encuentro maravilloso que no exista pudor con el cuerpo, el tema era la actitud que tenía el único hombre del panel. Éramos cuatro mujeres, y el único hombre quería repetir el desnudo de una actriz de 22 años (Vivianne Dietz), matándose de la risa, y analizando cada momento. La primera pregunta que le hace es “¿siempre has sido tan sexy?”.

Debemos cuidar cada palabra.

Quiero aclarar que mi comentario no se relacionaba con que sacaran el desnudo de la televisión, sino que con su actitud. ¿Por qué ese morbo, y aprovecharse de esa situación para festinar con el trabajo de una actriz?

¿Pidió disculpas después?

Sí, lo hablamos, y pidió disculpas. No tengo ningún problema con él, pero fue un momento incómodo para nosotras. No decirlo alimenta ese tipo de prácticas. Esa situación particular fue desafortunada, y había que pararlo. Es bien confuso esto en televisión, y entiendo la situación de los hombres. Por un lado, hay mujeres que los agarran a besos en entrevistas porque sí y, por otro, existen mujeres que les piden más respeto. Muchos se cuestionan qué es lo masculino, cómo debe actuar un hombre, y debe ser un terreno en el que algunos no saben cómo moverse.

Todavía nos podemos caer en ciertas cosas.

Es un proceso de todos, y en todo orden de cosas. Aprender de diversidad sexual, de las libertades individuales. Es un proceso de mirar al otro, ponerse en el lugar del otro. Un momento lindo en ese sentido, porque nos estamos abriendo.

“UNO SIEMPRE QUIERE QUE RECONOZCAN TU TRABAJO”

En Yo soy Lorenzo viajas a los años 60. ¿Qué temáticas te llaman la atención y te permiten reflexionar?

Me choca leer guiones machistas. No quiero decir que este guion sea machista, porque corresponde a una época, pero leerlo ahora es agresivo. Hasta los mismos actores se cuestionan, pero así se vivía en esa época. Ha sido bueno ver ese cruce de épocas, cómo nos cuestionamos las reacciones que eran comunes en ese tiempo. Hemos cambiado harto.

¿Por ejemplo?

Uno se cuestiona decir “te voy a esperar todos los días con la comida hecha”, porque se ha luchando tanto y volver a decirlo es raro. O que un hombre diga “si quieres que estemos juntos, vas a tener que aprender a callarte”. Uno piensa que lo podría decir de otra forma, pero así se hablaba en esa época.

Tu personaje, Nancy, es más rebelde.

Sí, lo considero feminista. Un personaje adelantado a su época, que piensa distinto, esa gente que nace en la época equivocada. Le nace opinar, sentirse validada y escuchada, entonces es entretenido dentro de la teleserie.

¿Te consideras feminista?

Decir que uno no es feminista es contradictorio. Hemos aprendido tanto del movimiento, de lo que está pasando, de las discusiones que vemos en la política, en televisión, es un tema tan en boga. Ha sido un tremendo descubrimiento para los hombres y mujeres comprender cuán machistas éramos.

¿A veces te descubres siendo machista?

Me pasó hace un año y medio, y me encargué de cambiarlo. No tengo por qué exigirme ciertas cosas domésticas, si mi entorno tampoco me lo está exigiendo. No tengo que imponerme cosas, porque “eso es lo que hace una buena mujer”. Hay que analizar cuánto quieres hacerlo genuinamente y cuánto viene de una imposición secreta en tu mente. Al parecer, uno está predeterminado.

¿Te gusta luchar por los protagónicos?

Uno siempre quiere que reconozcan tu trabajo, estar en una posición para desplegarse, mostrar tu trabajo. Uno espera personajes relevantes dentro de una producción, porque te asegura continuidad y una plataforma para ser visto. Por otro lado, en las teleseries, los personajes secundarios tienen la oportunidad de jugar, de crear. Como intérprete puedes alterarlos más. Usualmente, son los personajes más chistosos y a los que les pasan cosas. Los enamorados son los que están “me ama o no me ama, le doy un beso o no”, y la vida es más que eso. Es rico cuando el personaje puede hablar de otros temas que no son amor.

Cuando trabajas en teleseries, estás más expuesta. ¿Qué haces para no desmoralizarte cuando recibes críticas?

Borro altiro los comentarios negativos, ni siquiera veo de quiénes son. No me interesa cuando gente, que ni siquiera me conoce, me critica. En el libro Los Cuatro Acuerdos se dice que nada es personal, y me quedo con esa frase para enfrentar este oficio y las críticas. Cuando alguien despotrica contra ti, con mucha intensidad, cuando te tira mierda, es porque tú representas algo que le causa rabia con él mismo, y no me haré cargo de eso. De todas formas, no me toca tanto, no tengo tantos haters en Instagram.

En otra entrevista, me contaste que haces terapia hace muchos años, y que así interpretas mejor los personajes.

Sí, de todas maneras. Hay muy pocos actores que no han ido a terapia, es más, me parecería raro que no. Parte de nuestro oficio es entender cómo funcionamos como humanos, nuestra mente, sentimientos. Si no partes por ti mismo, hay una tarea que aún no se ha hecho. Para analizar un personaje, debes ser capaz de analizar las propias conductas.

“COMO PERSONAJE PÚBLICO, UNO TIENE QUE SER RESPONSABLE”

La crisis del área audiovisual, del cine, de la televisión, del teatro, del medioambiente son temas que se tratan en la obra Perlas a los cerdos, que se estrenó la semana pasada en el Teatro Mori Recoleta, y en la cual Francisca participa. Una de las aristas que resalta es el discurso medioambiental de su personaje: “No plantea soluciones, habla sobre salvar el mundo, pero no sabe cómo hacerlo”.

Nos pasa también. Nos mostramos súper preocupados, pero no cambiamos mucho.

No hay decisiones importantes, que provoquen un cambio real, que podamos tomar nosotros. Es un tema que me tiene muy preocupada. Cuando fui a Valdivia, vi el paisaje árido, los manchones de incendios, y es impactante que no haya agua, que se anuncie tormenta seca en Santiago. Es muy raro. Para todos nosotros es nuevo, hay que tomarle el peso.

Cambiemos de tema. ¿Existe presión hacia los actores por mantener ciertos seguidores en redes sociales?

Ahora es parte de la pega. Hace poco, alguien me mandó un casting en España que exigía tener cierto números de seguidores. Una cosa rarísima. Lo que uno hace frente a cámara no se relaciona con el público de Instagram, sino que con la capacidad para ponerte en el lugar del personaje para crear una historia.

Como actriz, ¿crees que tienes una misión?

Como personaje público, uno tiene que ser responsable. Me ofrecen ser embajadora de marcas, y me pregunto qué quiero decir con eso, a qué estoy invitando a las niñas que me siguen, qué imagen estoy proyectando. ¿Realmente quiero publicitar maquillaje? Siempre me he cuestionado mucho lo que publico, y ahora me parece importante masificar el tema medioambiental.

Cualquier pequeño comentario puede cambiar la perspectiva sobre el tema.

Es muy heavy el fenómeno de los influencers. ¿Qué es eso de estar publicando cuando te despiertas con tu almohada pegada?, ¿es símbolo de qué?, ¿de soledad?, ¿por qué nos queremos mostrar así? Lo más heavy es que afecta a los niños y niñas que comienzan a publicar fotos en sostenes, porque, para algunos, el éxito se relaciona con tener muchos seguidores. Los valida como persona, entonces hacen cualquier cosa por un like.

Obviamente, alcanzan más likes si aparecen en traje de baño. ¿Te cuidas de no mostrarte de esa forma?

Coincidentemente, no tengo fotos en bikini en mi Instagram, pero no es por discurso. Si el día de mañana quiero publicar algo, quiero tener toda la libertad de hacerlo. No se relaciona con esconder el cuerpo. Si quiero publicar un momento hermoso que estoy viviendo en la playa, lo voy hacer, pero me preguntaré para qué. ¿Para tener más seguidores, más likes? Eso me cuestiono.

