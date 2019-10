El conmovedor momento de la boda de Carmen Villalobos que pocos vieron

View this post on Instagram

Momento emotivo 👰🏻🤵🏻 El pasado fin de semana se realizó en Cartagena la boda entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, quienes acapararon la atención en redes con un evento de lujo. Pero uno de los momentos más emotivos de la boda fue cuando el novio fue entregado por su padre, quien al parecer tenía alguna complicación de salud, puesto que caminó conectado a lo que se veía como un tanque de oxígeno. ••••• #bodacarmenysebas #carmenvillalobos #sebastiancaicedo #matrimonio #cartagena #amor #love