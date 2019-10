Rafael Araneda realiza profunda reflexión desde el extranjero: "Necesitamos que la clase política abandone el ego"

View this post on Instagram

Humildemente, y tal como lo he expresado desde Estados Unidos a través de mi programa en radio Pudahuel, publico estas líneas sin pretender tener la razón, menos imponer una idea o buscar un "like" más. Creo que Chile necesita amor y conciencia para revisar una cantidad de pendientes para la gran parte del País. Nunca es tarde… Siento que hoy más que nunca se necesita un Mea Culpa, serio y honesto, de quienes han manejado nuestro Estado en los últimos 30 años. A corazón abierto y sin buscar un posicionamiento a futuro en busca del poder. La Realidad y la percepción de la realidad de una mayoría de chilenos que han sido postergados en el pasado y en el presente, es más importante que cualquier argumento o estadística que invite a entender racionalmente lo que hoy nos sucede. Avancemos por favor, es URGENTE y Chile lo merece. Necesitamos que la clase política abandone el ego del partido y sea capaz de llegar a acuerdos rápidos con el “enemigo” más distante aunque esté al otro extremo. En la foto hay varias banderas… todas representan lo mismo….