Kika Nieto habló de Sara Corrales tras su salida de MasterChef

Es hora de darle un cierre a esta capítulo tan bonito de mi vida! Se qué hay muchas especulaciones a cerca de mi salida. Por ahora déjenme decirles que me la llevo súper bien con Sarita, ella es un ángel y nada de lo que han dicho con relación a ella y a mi es verdad. Amé cada segundo de esta experiencia y le doy gracias a cada uno las personas que entraron a esta chocoaventura conmigo por que hicieron de este experiencia una de las más bonitas de mi vida 🙂 Los quiero mucho y los extrañaré ❤️ 🔲 123/365