Érika Vélez cautiva a sus fans como 'rubia peligrosa'

Para los que me conocen saben que por mi trabajo estoy expuesta a muchos cambios y al uso indiscriminado de secadores y planchas para el pelo y también saben que me gusta cuidarme y siempre uso productos de excelente calidad.⁣ ⁣ Hace menos de un mes pasé a tener este rubio 💁🏼‍♀️que me encanta y lo hice con los tintes de @tintes_etincelle con aceite de oliva y de la mano de @gardechevez ⁣ El tono que me aplicaron fue el no 10 (rubio extra claro) y la verdad estoy Feliz. Mi pelo está intacto y con brillo porque los @tintes_etincelle es el único con aceite de oliva que no maltrata el cabello porq lo hidrata profundamente, dejándolo suave y brillante. Sus tonos son intensos y de larga duración.⁣ ⁣ Así que ando hecha la rubia peligrosa 😂🙋🏼‍♀️⁣