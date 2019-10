"Cacerolazo": Anita Tijoux lanza canción visibilizando las demandas de los chilenos

View this post on Instagram

#cacerolazo CUCHARA DE PALO FRENTE A TUS BALAZOS Y AL TOQUE DE QUEDA… CACEROLAZO Gracias infinitas a toda la gente que mando sus videos. Hecho en casa Produccion @jongrandcamp Edicion @lopezlugodaniela veci Aguante CHILE!!! Especial agradecimiento a los estudiantes @aceschile y a mis hijos por apañar en los coros! Arriba las y los que LUCHAN!