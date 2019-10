Fanática de Pipe Bueno le negó beso en pleno concierto al artista

View this post on Instagram

Hoy rompimos la piñata… aquí les dejo el fotón del buen show que vivimos esta tarde. Había dejado de montar fotos de los shows, pero pa los que las reclaman voy a seguir subiendo constantemente los conciertos donde comparto con Uds, los amo familiaaa y gracias por su apoyo durante 11 años consecutivos, reinventando y revolucionando un genero musical, que he visto crecer desde mis 16 años con el primer éxito “recostada en la cama” y viendo cómo hemos llegado a lugares donde jamás se había pensado que se podía llegar con este género musical, y como hoy día seguimos rompiendo esquemas y realizando cosas que quedarán para la historia musical de nuestro país y de esta linda música, todo es posible Gracias a Uds, así que disfruten que lo que viene es música por montones.