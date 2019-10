"Son mi familia": José Antonio Neme se emociona al hablar de sus nanas en "¿Quién quiere ser millonario?"

El jueves pasado, se emitió el primer capítulo de la nueva versión de ¿Quién quiere ser millonario? El programa, a cargo de la conducción de Diana Bolocco, debutó con la participación de Carmen Gloria Arroyo. Una de las críticas que dejó su estreno fue la baja dificultad de las preguntas.

Ayer se transmitió el segundo episodio del emblemático concurso. Uno de los invitados fue José Antonio Neme. El conductor de noticias jugó para cumplir el sueño de dos mujeres muy importantes en su vida.

Se trataba de Hilda Guamanchumo y Maritza Rivera. Ellas trabajan en la casa del periodista y están al cuidado de sus animales "Duque", "Bo" y "Lara". Por un lado, Mari quiere dejar de utilizar placa dental y recuperar su dentadura, mientras que Hilda quiere conseguir su casa propia.

Finalmente, Neme se equivocó en la respuesta de la pregunta número 13 y terminó ganando 10 millones de pesos.

Tras alcanzar el monto, José Antonio se quebró. "Me llena de emoción. Por mi carácter, no tengo muchos amigos en general. Escogí una vida distinta en términos de proyectos… un poco más solitaria, conectada con los animales, que me han dado cosas que la gente no me ha dado", señala.

"Con mis papás tengo una buena relación, pero guardamos cierta distancia. Entonces, mi familia realmente son ellas dos, a las que yo les cuento mis cosas. Llego del Mucho gusto a almorzar, la señora Hilda me sirve, se sienta conmigo, conversamos. No son como mi familia, son mi familia", finaliza el comunicador.

