Muchos seguidores de 'Yo me llamo' hicieron duras críticas al programa. Televidentes reprocharon la forma en la que trataron a imitador de Camilo Sesto

Sacar a Camilo Sesto del programa fue una sorpresa para muchos televidentes.

Varios de ellos se quejaron a través de sociales porque los jurados en especial Amparo Grisales, trataron mal al concursante tras eliminarlo.

Camilo Sesto salió al escenario para cantar la canción ‘Miénteme’ y por la expresión de los jurados parecía estaba bien.

Al final los jurados dieron su veredicto y se quedaron con Jessi Uribe.

Sin embargo, Amparo Grisales trató muy mal a Camilo Sesto y esto fue lo que molestó al público.

Amparo Grisales aseguró que casi llora de tristeza con su presentación.

Las cara del cantante no disimuló la tristeza en el momento.

Como era de esperarse en redes sociales lo apoyaron.

Camilo Sexto viendo como halagaban al Jessi Uribe y a el no le dijeron ni Hola. #YoMeLlamo pic.twitter.com/c9dvIM5X0p

Mierda he mirado esa redundantemente mierda de #YoMeLlamo pero esa gente no sabe ni mierda de música , mi suegra lo que me hace mirar Jajajja …pero Camilo Sesto le ganaba a la Jessi mil veces …

Ya no volveré donde no suegra me siento cochino los oídos …

— La Lengua Popular 😝 (@Lengua_Popular_) October 17, 2019