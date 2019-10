Josefina Montané comparte sincera reflexión: "Estoy trabajando conmigo, con mi autoestima"

View this post on Instagram

Hoy día. Decisiones difíciles. Estos días he estado un poco desconectada de las redes sociales porque necesito escucharme, sentirme y cuidarme. Estoy trabajando conmigo… con mi autoestima. Estoy aprendiendo a respetarme, por mí y para que mi entorno laboral también lo haga. Estoy viviendo una etapa de mi vida muy curiosa jajaja Para lxs que estén pasando por algo similar, les mando mucho amor y buenas energías #todovaaestarbien 🙏🏻✨